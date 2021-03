Bando per cadidarsi al collegio sindacale di Brescia Infrastrutture

(red.) Il comune di Brescia ha lanciato un bando per la presentazione di candidature per la nomina di tre membri effettivi e di due membri supplenti nel collegio sindacale della società controllata Brescia Infrastrutture Srl. L’incarito avrà durata fino alla presentazione del bilancio dell’esercizio 2023. Le proposte di candidatura dovranno pervenire direttamente al portale del Comune di Brescia, attraverso il sistema online entro le 12 del 25.03.2021 e raggiungibile su: www.comune.brescia.it/comune/societaentipartecipati/nominesocietaenti

L’accesso al sistema online può essere effettuato esclusivamente attraverso l’identificazione con Spid, Carta nazionale servizi o con credenziali del Comune di Brescia, rilasciate in data precedente al 28.02.2021 ed utilizzabili sino alla data del 30.09.2021. Per disposizioni legislative, dal 01.03.2021 gli unici sistemi di autenticazione per servizi on line del Comune di Brescia sono lo Spid o la Carta nazionale Servizi.