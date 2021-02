Brescia, esce il bando per i locali del Caffè della Stampa in piazza Loggia

(red.) Lunedì 1 marzo 2021 verrà pubblicato, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Brescia, nella sezione on line “bandi di gara”, un bando per l’assegnazione in concessione d’uso dei locali di proprietà comunale di piazza della Loggia 6, con autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si tratta dei locali del Caffè della Stampa.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato all’1 aprile alle 12 mentre la seduta pubblica si terrà il 9 aprile 2021 alle 9,30 nella Sala Appalti di via Marconi.

L’immobile ha una superficie di circa 184 metri quadrati commerciali, distribuiti su due livelli (146 a piano terra e 38 al piano interrato).

Sono ammesse a partecipare imprese individuali, società, soggetti, con diversa configurazione giuridica, idonei alla gestione delle attività, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.

Tutti i dettagli per partecipare saranno disponibili nel bando.

“È uno spazio che possiede da sempre una vocazione commerciale importante”, ha ricordato l’assessore alla Valorizzazione del patrimonio immobiliare e al Commercio Valter Muchetti. “Siamo certi che, nonostante il periodo di crisi, questo bando potrà trovare un’accoglienza favorevole da parte di tanti operatori, che invitiamo a partecipare. Si tratta di un locale che potrà essere interessato da un rilancio, economico e non solo, davvero rilevante, anche in vista di Brescia Capitale della Cultura 2023”.