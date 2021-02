Anagrafe del comune di Brescia, ecco la Carta dei servizi

(red.) La giunta comunale ha recentemente approvato la Carta dei servizi dell’Anagrafe del Comune di Brescia. La delibera da un lato rappresenta il punto di arrivo di un meticoloso lavoro di natura ricognitiva per la mappatura dei servizi anagrafici, al fine di assicurare il miglioramento costante delle modalità di erogazione, e dall’altro rappresenta il punto di partenza di un lavoro al quale seguirà la redazione nel 2021 della Carta dei servizi del Servizio Elettorale e nel 2022 della Carta dei servizi dello Stato Civile. Si può scaricare o consultare qui.

La Carta dei Servizi non è una semplice “guida informativa per il cittadino” che si limita a contenere la descrizione delle modalità di erogazione dei servizi anagrafici, bensì rappresenta un documento che stabilisce un “patto” fra il soggetto che eroga il servizio pubblico e l’utente che intende servirsene.

Infatti l’ente erogatore di servizi, e dunque in questo caso il Comune di Brescia, assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza (c.d. “stakeholders”) riguardo le modalità di erogazione degli stessi, gli standard di qualità garantiti e contestualmente fornisce ai cittadini tutte le informazioni necessarie per attivare le modalità di tutela previste in caso di mancato o parziale funzionamento dei servizi stessi.

Con la Carta dei Servizi, inoltre, il Comune si impegna a monitorare costantemente e a migliorare la qualità del servizio offerto. La Carta dei Servizi si ispira dunque ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e ai canoni della trasparenza, dell’accesso, della partecipazione dei cittadini e della continuità del servizio.

Per la redazione della Carta è stato analizzato ogni singolo procedimento facente capo al servizio Anagrafe e, attraverso la descrizione del relativo flusso, sono state individuate anche le possibili “aree di rischio”, che sono poi confluite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

La Carta dei Servizi dell’Anagrafe è strutturata in tre parti fondamentali, contenenti rispettivamente:

• l’indicazione specifica dell’ubicazione degli uffici presso i quali vengono erogati i servizi anagrafici, degli orari di apertura al pubblico degli sportelli e delle modalità per contattare gli stessi;

• le schede analitiche di ciascun servizio erogato dall’Anagrafe. Ogni scheda contiene: una breve descrizione del servizio erogato, i principali riferimenti normativi, le modalità di accesso, i documenti necessari, i tempi di erogazione, l’eventuale costo e le modalità di pagamento, i termini per la conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in sede amministrativa e/o giurisdizionale, le informazioni a disposizione del cittadino e le domande/richieste più frequenti rivolte agli Ufficiali d’Anagrafe (FAQ);

• la tabella che individua i procedimenti che fanno capo al Servizio Anagrafe con i relativi standard di tempestività di legge – ove specificatamente previsti – e quelli che il Comune di Brescia si impegna a rispettare. Gli utenti possono, in tal modo, verificare il rispetto della qualità promessa e, in caso negativo, presentare reclamo con le modalità descritte nella Carta dei Servizi.

Il monitoraggio delle prestazioni rese all’utente, finalizzato alla verifica del rispetto degli standard di qualità, ed i risultati ottenuti verranno pubblicati periodicamente sul sito internet istituzionale.

Tale attività verrà svolta con periodicità annuale e metterà prioritariamente in evidenza i fattori di criticità presenti nell’erogazione dei servizi (anche tenendo conto di segnalazioni e/o reclami presentati dall’utenza) anche al fine di proporre soluzioni migliorative.

La Carta dei servizi dell’Anagrafe è consultabile a questo link sul sito del Comune di Brescia.