Fratelli d’Italia contro il comune: “Sostiene storici negazionisti delle foibe”

(red.) Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Paolo Inselvini, e il consigliere comunale Gianpaolo Natali, in una nota stampa, hanno espresso tutta la loro contrarietà sulla conferenza organizzata da Palazzo Loggia per il Giorno del Ricordo.

“Mentre ieri si celebrava il giorno del Ricordo per i Martiri delle foibe”, si legge, “il Comune di Brescia ha organizzato una conferenza YouTube sul tema, invitando a parlare un noto storico filotitino e negazionista delle foibe, Eric Gobetti. Il tutto, mentre l’ANPI Brescia centro pubblicava, sul suo profilo social, una citazione del libro di Gobetti stesso in cui si affermava che la foiba di Basovizza non fosse una vera foiba e che non ci sono prove sulla morte di centinaia di Italiani al suo interno. La stessa fobia che, nel 1992, il presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro ha dichiarato un monumento nazionale in memoria della tragedia”.

Fratelli d’Italia Brescia si dichiara indignata dalla scelta della giunta Del Bono di dare spazio “a un personaggio come Gobetti, che con le sue falsità disonora la memoria degli esuli Istriani e Dalmati che sono dovuti fuggire dalle loro terre per la sola colpa di essere italiani. Esuli che, a centinaia, si sono trasferiti a Brescia e hanno fatto la storia della nostra amata città. La giornata di ieri doveva essere un momento di coesione nazionale per il ricordo dei martiri delle foibe, e non l’ennesima occasione per infangarne la memoria. Per questo chiediamo che il Sindaco Del Bono e il vicesindaco Castelletti si dissocino pubblicamente dalla figura di Gobetti, perché, se prima potevano avere delle incertezze sulle sue personali interpretazioni storiche, è ora chiaro che, anche alla luce di quanto è accaduto con il post dell’ANPI Brescia centro, egli neghi l’eccidio delle foibe”.