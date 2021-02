Brescia, niente fiera di San Faustino ma negozi restano aperti

(red.) Il prossimo lunedì 15 febbraio a Brescia si celebrano i patroni San Faustino e Giovita, ma quest’anno senza la tradizionale fiera bloccata dalle restrizioni anti-contagio da rispettare. In ogni caso, si potrà andare nei negozi che potranno restare aperti. Nella giornata di ieri, mercoledì 3, infatti, una nota del Comune e dopo aver sentito la prefettura ha indicato come il 15 febbraio non sia un giorno festivo.

Quindi tutte le attività commerciali, compresi i centri commerciali, potranno restare aperti, ma sempre rispettando le misure anti-contagio. Almeno che, ma questo si potrà vedere solo nei prossimi giorni, non arrivino nuove restrizioni.