Lega: “Cromo nella falda Caffaro: va convocata subito la commissione”

(red.) “Il cromo esavalente nella falda che scorre sotto il sito della Caffaro in via Milano è a livelli mai visti. La Lega di Brescia chiede urgentemente la convocazione di una commissione straordinaria dedicata al tema, con la partecipazione del sindaco, del commissario Moreni e del direttore di Arpa”, si legge in una nota firmata dai consiglieri comunali Massimo Tacconi, Simona Bordonali, Michele Maggi, Davide Giori Cappelluti, Michela Fantoni e Melania Gastaldi.

“I bresciani hanno diritto alla massima chiarezza e certezza sulle cause e possibili conseguenze di valori così alti”, prosegue il documento. “Peraltro parliamo di un sito che dovrebbe essere monitorato, oggetto di una programmazione di interventi a livello nazionale, dal quale invece continuano a emergere problemi di estrema negatività e pericolosità per la salute pubblica”.

“Brescia continua a inanellare record negativi a livello europeo per la qualità dell’ambiente” conclude il comunicato. “In particolare questa ennesima criticità è un colpo grave all’immagine della città e al coraggio di chi sta investendo e credendo nel rilancio di Via Milano. Per questo chiediamo il coinvolgimento del consiglio comunale attraverso la commissione competente per discutere e condividere le azioni da intraprendere”.