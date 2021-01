Tram Pendolina-Fiera, ecco il progetto che spera di incassare risorse

(red.) Il Comune di Brescia mantiene la barra dritta sul fronte della realizzazione della nuova linea del tram del costo di 363 milioni di euro e di cui la Loggia dovrebbe spendere fino a 3 milioni l’anno. In ogni caso l’opera sarà costruita solo se dalla Capitale arriveranno 359,5 milioni richiesti. Si tratta di un’infrastruttura da poco più di 11 chilometri e mezzo che collegheranno la Pendolina alla Fiera e attraverso 24 fermate.

Nella seconda parte del 2021 si attenderanno risposte e nel frattempo ieri, lunedì 25 gennaio, l’opera è stata presentata in commissione Viabilità di palazzo Loggia dall’assessore alla Mobilità Federico Manzoni con il presidente di Brescia Mobilità Carlo Scarpa e il direttore Marco Medeghini. Tuttavia, le minoranze hanno sostenuto l’idea che sia meglio puntare sugli autobus elettrici e il prolungamento della metropolitana. Secondo le previsioni del Comune, grazie al tram che raccoglierebbe soprattutto i passeggeri in arrivo dalla zona occidentale ci sarebbe un aumento degli stessi utenti del trasporto pubblico urbano da 58 milioni a 86 milioni nel 2032.

E nell’ambito della nuova linea del tram si parla anche della riqualificazione, con un punto di interscambio in zona Fiera dove sarà allestito un parcheggio interrato da 1.200 posti, oltre a migliorare via Orzinuovi. La maggior parte dell’opera, per oltre il 70%, sarà nella propria sede e i lavori potrebbero iniziare nel 2024 e la prima corsa nel marzo del 2029. L’assessore Manzoni ha replicato alle minoranze sostenendo che il tram non sarà alternativo ai bus elettrici e nemmeno al prolungamento della metropolitana previsto fino a San Vigilio di Concesio.