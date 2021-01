Stop alle armi nucleari da parte dell’Italia: Del Bono sostiene la campagna

(red.) A partire dal 22 gennaio 2021 entrerà in vigore il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (Tpnw – Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), non ancora sottoscritto dall’Italia. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il presidente del consiglio comunale Roberto Cammarata, a nome dell’amministrazione municipale, proseguono nell’azione di sostegno alla Campagna “Italia, ripensaci” affinché anche il nostro paese ratifichi e recepisca le prescrizioni del Trattato che dichiara illegali gli arsenali nucleari.