Brescia, via Milano fase uno: da lunedì partono i lavori

(red.) Nell’ambito del progetto Oltre la Strada, in coordinamento e stretta sequenza con gli interventi ai sottoservizi avviati nei mesi scorsi da A2A, lunedì 11 gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione di via Milano.

Questi lavori si basano sul progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale nel maggio scorso per un importo complessivo di 2.368.145 euro e interesseranno l’asse di via Milano, nel tratto compreso tra la tangenziale ovest e via Nullo, e via Villa Glori, nel tratto compreso tra via Milano e il passaggio a livello.

I lavori verranno realizzati dall’impresa Saviatesta Srl di Goito (Mn), selezionata con procedura aperta, e si concluderanno entro la fine del mese di ottobre.

Le attività verranno realizzate in cinque fasi, coordinate con i lavori di rifacimento delle reti tecnologiche attualmente in corso e condotti da A2A. La prima fase, che partirà lunedì 11, interesserà il tratto della via compreso tra la tangenziale ovest e la prima intersezione, in corrispondenza dell’ingresso del costruendo teatro Borsoni (ex Ideal Clima) e avrà una durata di 75 giorni solari.

Il cantiere interesserà alternativamente un solo lato della via per consentire la circolazione veicolare in un senso di marcia. Gli ingressi pedonali e gli accessi carrai verranno comunque sempre garantiti.