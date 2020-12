Giori Cappelluti (Lega): “Fidiamoci della scienza, sì al vaccino”

(red.) “In un momento come questo c’è bisogno che l’ignoranza dei laureati su Google non prenda il sopravvento, lo dobbiamo ai migliaia di defunti che sono scomparsi in questo anno terribile. Questa pandemia ha portato non solo un grave problema sanitario ma anche economico e sociologico in un paese che, peraltro, ha un futuro già molto incerto. Fidiamoci della scienza e delle istituzioni perché l’alternativa è l’ignoranza, anch’essa contagiosa”. Così il giovane Consigliere in Loggia nelle file della Lega, Davide Giori Cappelluti.