Brescia, dopo l’allerta scatta il Piano Neve del comune

(red.) Regione Lombardia ha diramato l’allerta neve dalla tarda serata di domenica 27 dicembre fino alle 14 del 28 dicembre. Il Comune di Brescia ha quindi attivato il proprio piano di intervento che prevede, dalle 24 di domenica sera, la salatura delle strade cittadine.

“Le squadre sono pronte a entrare in azione e la situazione sarà costantemente monitorata”, informa Palazzo Loggia in una nota. “Si invitano i cittadini a mettere in atto i consueti comportamenti di responsabilità: usare preferibilmente i mezzi pubblici per spostarsi e, ove possibile, parcheggiare le auto all’interno delle proprietà per rendere più agevole il movimento dei mezzi spargisale e spalaneve”.