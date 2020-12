Ascensore in Castello, “troppa incertezza da Palazzo Loggia”

(red.) “L’ascensore per il Castello“, afferma Melania Gastaldi Consigliere comunale di Brescia della Lega, “quello che prevede una cabina che parta da Fossa Bagni su un unico binario, per intenderci, quello al vaglio della Soprintendenza, è l’unico progetto esistente ed è merito dello studio Cadeo per gli Amici del Cidneo”.

La Regione ha stanziato un contributo di 4 milioni di euro, ma il Comune non ha ancora presentato alcun piano finanziario. “C’è ancora parecchia incertezza quindi sulla realizzazione di questo ascensore. E mentre il Sindaco il 20 novembre dichiarava che l’avrebbe portato a termine nel 2023, anno di Brescia Capitale italiana della Cultura, il suo assessore Muchetti appariva già più cauto e affermava che senza un piano finanziario sarebbe azzardato prospettare tempistiche così precise”.

“Quel che è certo”, aggiunge Gastaldi, “è che senza lo studio Cadeo e gli Amici del Cidneo non ci sarebbe nemmeno un progetto e saremmo ancora in alto mare. Restiamo francamente stupiti che, data la rilevanza dell’importo messo a disposizione dalla Regione (4 milioni di euro) per valorizzare e rendere accessibile un monumento che ha ricevuto un’attenzione così significativa da tutta la città al punto da classificarsi al terzo posto in Italia tra i monumenti Fai, il progetto dell’ascensore non abbia ricevuto la giusta attenzione da parte di questa amministrazione che ci risulta non aver mai dato incarico per uno studio di fattibilità. L’unico progetto, appunto, risulterebbe quello degli Amici del Cidneo, che ringraziamo a nome di chi, come noi, desidera veder realizzato quanto prima questo importante progetto”.