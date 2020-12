Casette di via Gatti, “senza la Lega nessun ripristino della legalità”

(red.) Due anni e mezzo fa i centri sociali protestarono per la richiesta di sgombero da parte della Lega. Oggi il tempo dà ragione ai consiglieri Giori e Fantoni, che all’atto della presentazione dell’interrogazione in consiglio comunale subirono insulti e minacce. Un comunicato stampa del gruppo consiliare della Lega di Brescia è intervenuto sull’abbattimento delle cassette di via Gatti. “Abbiamo sempre richiesto un ripristino della legalità e l’abbattimento delle casette. Tutto ampiamente previsto dal Comune. Non ci sorprendiamo che alla fine il buonsenso abbia vinto“, sottolinea Giori.

“La costante richiesta di informazioni relativamente al problema ha dato il giusto stimolo per trovare una reale soluzione. Il problema sociale esiste, ma l’illegalità non può essere giustificata”, aggiunge Fantoni.

Si chiude una parentesi ormai durata anni, che porta con sè meriti i consiglieri d’opposizione per non aver mai lasciato cadere il tema. Ora gli occupanti potranno avere abitazioni più dignitose con il grande paradosso che vede i consiglieri insultati inizialmente, come i promotori dell’azione di reinserimento sociale nella legalità. “Un risultato concreto che porta alla luce la grande responsabilità della Lega”, Concludono Giori e Fantoni