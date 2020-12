Agende21: Miriam Cominelli presidente del coordinamento

(red.) Nella giornata di oggi, lunedì 21 dicembre, la 23° assemblea annuale dei soci del Coordinamento di Agende21 Locali italiane ha nominato presidente l’assessore all’Ambiente del Comune di Brescia, Miriam Cominelli.

Il Coordinamento, associazione creata nel 2000 senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente ed è costituito da Regioni ed Enti locali che partecipano alla vita dell’associazione per migliorare la gestione dell’ambiente e per fare dello sviluppo sostenibile un passo verso un futuro più equo.

“L’importante impegno di guidare il Coordinamento di una delle associazioni che per prime hanno messo al centro il tema della sostenibilità”, sottolinea Cominelli, “arriva proprio nell’anno in cui la nostra città ha deciso di cogliere la sfida per candidarsi a capitale Green d’Europa nel 2024. Anche con questo passaggio Brescia aggiunge un ulteriore tassello nella direzione di un impegno quotidiano e concreto nel portare avanti la giusta sinergia fra Ambiente, Economia e Società.

Un ruolo ancora più strategico oggi, in un momento in cui arrivano importanti investimenti europei e nazionali che riguardano i temi della sostenibilità e che solo con un’azione efficace degli enti locali potranno trovare una positiva applicazione su tutto il territorio nazionale.

L’associazione”, conclude l’assessore, “ha proprio lo scopo, perseguito in maniera efficace nel corso degli ultimi anni, di sostenere gli enti locali in questa azione. Ora Brescia ha la possibilità di farlo dando la sua visione e guidandone il Coordinamento”.