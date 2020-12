Addio alle case fatiscenti di via Gatti: un’abitazione civile per 50 persone

(red.) In questi giorni, cinquanta persone che abitavano nelle casette di via Gatti a Brescia sono state trasferite nei locali della Fondazione Marcolini Facella in via delle Grazzine. Occupavano strutture obsolete e degradate, ereditate dai cantieri della metropolitana, mentre ora vivono in un edificio moderno e ben tenuto. Una struttura adeguata alla conduzione di un progetto di inserimento sociale e lavorativo, che sarà gestito dalla Cooperativa Scalabrini Bonomelli, che ha già in corso un’analoga esperienza presso il Franciscanum di via Spalti San Marco, con buoni risultati. Il compito è stato affidato alla cooperativa dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Brescia.

Ogni persona – informa Palazzo Loggia – sarà presa in carico e verrà accompagnata verso l’autonomia lavorativa e alloggiativa, in percorsi di cohousing: uno degli strumenti utilizzati negli ultimi anni per fronteggiare le gravi difficoltà che molti uomini e donne incontrano durante le crisi economiche e sociali. Dal 21 dicembre inizierà lo smontaggio delle strutture di via Gatti.

“Oggi si conclude dopo 7 anni e mezzo l’esperienza dell’occupazione abitativa alle casette di San Polino iniziata il 25 aprile 2013, con il trasferimento di tutti gli occupanti alla Casa Marcolini-Facella di via delle Grazzine 14 a Brescia”, si legge in un comunicato dell’associazione Diritti per Tutti. “Consideriamo questo passaggio una importante, seppur parziale, vittoria della lotta per la casa: importante perchè la qualità dell’abitare e della vita di queste persone migliorerà notevolmente; parziale perchè rappresenta ancora una transizione verso un alloggio vero e proprio. Le precedenti esperienze di occupazione dell’Albergo Alabarda e Hotel di Via Corsica ci mostrano che indietro non si torna e che molte delle famiglie e degli ex occupanti di quelle strutture ora vivono in appartamenti dell’Aler o in case reperite sul mercato privato”.

“L’occupazione abitativa per necessità dunque paga e permette di ottenere risultati concreti, non lasciando le persone sulla strada ed essendo uno strumento di lotta per garantire il diritto alla casa”, si legge ancora nella nota. “In questo senso siamo disposti a praticarla nuovamente se le istituzioni non daranno una risposta a chi sarà sfrattato per morosità incolpevole nei prossimi mesi a causa della crisi da pandemia. Riteniamo infatti una follia che al momento non sia stata decisa a livello politico nazionale una nuova sospensione dell’esecuzione degli sfratti che dal 1 gennaio, ancora in piena emergenza sanitaria, potranno riprendere. Chiediamo quindi una moratoria fino al termine della pandemia per garantire il diritto alla salute per tutti, perchè senza casa non c’è neanche possibilità di cura”.