Tre casette prefabbricate per la protezione civile in via Morelli

(red.) Il Comune di Brescia ha acquistato tre casette prefabbricate in legno che saranno impiegate nel Centro Tamponi di via Morelli. Al centro operativo comunale, costituito dal sindaco per l’emergenza Covid nel mese di marzo, operano da mesi, per 12 ore al giorno e sette giorni su sette, le associazioni di volontariato di protezione civile (Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Val Carobbio, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, A2A Gruppo Volontari di Brescia, Associazione Paracadutisti Onlus e Coda Onlus – Comitato Operativo Difesa Ambiente). Quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente conclusa, le tre costruzioni verranno utilizzate dalla Protezione Civile per l’organizzazione di eventi per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi del territorio.

“Il Comune, gli enti e le istituzioni possono fare molto ma non possono occuparsi di tutto”, ha dichiarato l’assessore alla protezione Civile Valter Muchetti. “I volontari sono parte fondamentale negli interventi di Protezione Civile. A loro va perciò il nostro grazie più sentito per quello che hanno fatto in questi mesi e per quello che stanno continuando a fare per la nostra comunità”.