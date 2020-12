Stop al mercato Prealpino, “il virus un pretesto per nascondere incapacità?”

(red.) “L’amministrazione Del Bono perde un’altra occasione per dimostrare interesse nel far ripartire Brescia, negando ai cittadini il mercato Prealpino del 20 e del 27 dicembre e quello previsto per il giorno di Santa Lucia in centro città, che avrebbero contribuito a risollevare l’economia locale. È dovere di un’amministrazione che si rispetti in un momento come questo trovare un compromesso tra la necessità di risollevare l’economia della città e quella di garantire sicurezza ai cittadini, non è un caso se le vicine Bergamo e Cremona hanno optato per tenere aperti i mercati, cosa possibile anche da noi attraverso ingressi contingentati e misurazione della temperatura”.

“Non vorremmo che il virus ormai fosse diventato un pretesto per nascondere l’incapacità nella gestione della città e, soprattutto, che la nostra città pagasse un conto salato per l’incapacità dei sindaci Pd ad andare d’accordo su temi come quello delle aperture, di fatto negate solo a noi”. Lo afferma in una nota Simona Bordonali, deputata della Lega e consigliere comunale di Brescia.