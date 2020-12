Brescia, a palazzo Loggia si consegnano i premi Bulloni

(red.) Quella di Brescia è una tradizione di premiare, nel periodo natalizio, quanti si sono distinti in atti di generosità. E’ il Premio Bulloni, insieme a tutti i riconoscimenti collegati, che anche quest’anno verranno consegnati. La cerimonia si terrà domani pomeriggio, venerdì 18 dicembre, alle 17,30 nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, ma ovviamente con tutte le misure sanitarie anti-contagio da rispettare. Quindi, niente pubblico, cerimonia ristretta e trasmessa in diretta streaming sul sito internet comunale.

Entrando nei dettagli dei vari riconoscimenti, i più prestigiosi come i Grossi d’oro andranno a Gino Fasoli, medico in pensione deceduto mentre curava i malati e ad #AiutiAMObrescia che ha raccolto fondi per le attività connesse all’emergenza sanitaria da Covid. Tre medaglie d’oro andranno alla nota Ambra Angiolini testimonial della campagna “SOStieni Brescia”, così come a Emilia Coeli Rama custode della piccola chiesa al Vantiniano e alla volontaria Luigina Casari.

Il Premio Bulloni sarà consegnato a Maria Antonietta Mentasti, quello dell’Ordine degli Avvocati alla Croce Bianca di Brescia, il Confindustria ad Antonia Lussardi, il Nica e Candida Ranzanici a Rupy Mavi e l’Umberto Gnutti ad Astutillo Malgioglio. Infine, il premio Cuore Amico a Mohamed Camara Souleymane Doumbia, il Beretta a Maria Villa Allegri, il Rotary Brescia Nord a Bruna Filippini e quello del Collegio Notarile di Brescia a Brescia Soccorso.