Palazzo Loggia, un “Album dei ricordi” natalizio voluto da A2a

(red.) Con le festività natalizie ormai alle porte, A2A ha voluto dedicare alla città di Brescia un nuovo progetto legato alla luce, con l’obiettivo di rinsaldare il senso di appartenenza e di coesione solidali.

Da domenica 6 dicembre, e sino al 6 gennaio (ogni giorno dall’imbrunire sino alle ore 23), Palazzo Loggia e la Pinacoteca Tosio Martinengo si ‘vestiranno’ di nuova luce, per augurare Buon Natale e un sereno 2021 a Brescia e ai suoi cittadini.

Palazzo Loggia si trasformerà in un grande ed emozionante “Album dei ricordi”, per raccontare – grazie alle fotografie di Christian Penocchio – la città di ieri, attraverso gli avvenimenti e gli eventi vissuti, e per immaginare quella di domani.

Luci architetturali illumineranno, inoltre, il «bosco in città» del porticato di Palazzo Loggia, al fine di valorizzare ulteriormente le varie installazioni a terra e sospese previste dal Comune di Brescia.

La Pinacoteca Tosio Martinengo, dal canto suo, via via si trasformerà e si rimodellerà grazie alle proiezioni architetturali sulla facciata, così come i due cedri antistanti di piazza Moretto grazie all’illuminazione scenografica da terra.

Tanto in piazza Loggia quanto all’esterno della Pinacoteca, la musica accompagnerà in sottofondo le proiezioni e le illuminazioni.

Il progetto realizzato da A2A, in collaborazione con il Comune di Brescia, si avvale della consulenza artistica della Società Situ con il light designer Cesare Agoni e Giulio Maestri, in arte Glamnoise, artista affermato e poliedrico in campo visual.