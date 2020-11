(red.) Il Comune di Brescia ha programmato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici pubblici cittadini. In particolare, saranno eseguite opere di adeguamento antincendio al teatro ex cascina Pederzani e alla biblioteca di via Colle di Cadibona, al Comando di via Donegani, all’archivio del Comune in via Marconi 9 e alle biblioteche di via Tiziano 246, di via Privata De Vitalis, di Largo Torrelunga, di via Caduti del lavoro e di via Bettole. Sarà ristrutturato il capannone del Comando della Polizia Locale, nel quale saranno realizzati nuovi spogliatoi e sarà messa a norma la rimessa per le motociclette, sarà effettuato il consolidamento, il risanamento e il restauro conservativo della copertura della Sala del Camino di palazzo Martinengo e sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria nella sede della Protezione Civile in via Marconi 12. Al cimitero di Mompiano sarà rifatta l’impermeabilizzazione delle coperture (primo lotto) e saranno posati 108 loculi e 80 ossari. Infine, saranno adeguati gli impianti di illuminazione di emergenza di 58 edifici comunali.