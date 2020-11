Seconda rata Imu, il 16 dicembre si versa la seconda rata

(red.) Il 16 dicembre scadrà il termine per versare la seconda rata Imu. Per informazioni o per trattare le pratiche urgenti il Settore Tributi erogherà i servizi attraverso i contatti email come modalità preferenziale. Nel caso in cui l’utente non disponga di una casella email si possono contattare i numeri dedicati. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le due modalità precedenti, ed esclusivamente nei casi particolari per i quali risulta necessaria e non differibile la presenza fisica, sarà possibile fissare tramite gli stessi numeri un appuntamento, tenuto conto delle limitazioni di accesso contemporaneo degli utenti allo sportello.

Per informazioni Imu: infoimutasi@comune.brescia.it o tributi@comune.brescia.it

Tel. 030/2977672 e 030/2977673

Per agevolazioni Imu: agevolazionimu@comune.brescia.it

Tel. 030/2977672 e 030/2977673

I numeri telefonici utili per ottenere informazioni sono 0302977672 e 0302977673.

Per ulteriori informazioni in merito alle prenotazioni sarà disponibile, 9 alle 12, il numero 0302977662.

ESENZIONI PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E PER LE CATEGORIE COLPITE DALLE RESTRIZIONI

Il Decreto Rilancio stabilisce che, per l’anno 2020, non dovranno essere pagate la prima e la seconda rata dell’Imu per gli immobili della categoria catastale D/2 e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività) e degli immobili che rientrano nella categoria catastale D utilizzate dalle imprese che allestiscono strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il Decreto Legge 104 del 14 agosto stabilisce inoltre l’esenzione dalla seconda rata dell’Imu anche per i settori del turismo e dello spettacolo. In particolare non dovrà essere pagata la seconda rata dell’Imu per gli immobili che rientrano nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Gli immobili che rientrano nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli non saranno inoltre soggetti al pagamento dell’Imu per gli anni 2021 e 2022.

Il Decreto Ristori del 28 ottobre 2020 e Decreto Ristori bis dell’11 novembre 2020 stabiliscono inoltre l’esenzione dalla seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate, rispettivamente, nella tabella 1 e nella tabella 2 allegate.