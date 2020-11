“Inciviltà nella Torre Cimabue”, interrogazione in consiglio comunale

(red.) Arriva nel Consiglio Comunale del 27 novembre, tramite un’interrogazione del Gruppo della Lega il caso della Torre Cimabue, a Brescia, nota ai cittadini per il livello di inciviltà di alcuni dei suoi abitanti che si cimentano nel gettare i rifiuti dalla finestra. Nella stesso documento si sottolineano anche disagi nella zona Sanpolino, dove vengono segnalate bande di giovani ragazzi che bevono, sporcano e disturbano i residenti con schiamazzi notturni.

“Abbiamo unito più necessità in una richiesta complessiva al Sindaco, ovvero richiedere un maggiore monitoraggio della zona. Non è pensabile che le forze dell’ordine né tantomeno l’amministrazione possano prevedere atteggiamenti scorretti di alcuni cittadini, ma la ripetizione costante nel tempo di queste situazioni deve essere motivo di allarme per qualsiasi amministratore pubblico. Le contromisure devono essere prese.” – spiega Giori.

“Nel quartiere di Sanpolino, a poche centinaia di metri anche dalla Torre Cimabue, è presente anche il distaccamento della Polizia Locale, non solo situato in una posizione strategica per arginare puntualmente entrambe le situazioni, ma che potrebbe essere necessario potenziare, almeno relativamente alla presenza territoriale.

La necessità di rispondere alle segnalazioni dei cittadini deve diventare una priorità assoluta per evitare di degradare un quartiere residenziale che non deve essere abbandonato dalle istituzioni.” – conclude Giori. I cittadini, anche tramite i rispettivi Consigli di quartiere, continuano a segnalare alcune situazioni spiacevoli. La Lega cercherà di stimolare l’amministrazione al fine di farla intervenire il prima possibile, come ha già fatto puntualmente in passato” – aggiunge il capogruppo Tacconi