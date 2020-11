Brescia: mercoledì la maratona di lettura contro la violenza sulle donne

(red.) L’assessora alle Pari Opportunità del comune di Brescia Roberta Morelli ha organizzato una Maratona di Lettura per mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna.

La giornata, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema quanto mai attuale che si è acutizzato in questo periodo di pandemia.

Alla Maratona di Lettura hanno aderito amministratori, sindaci, e assessori di molti comuni della provincia di Brescia così come rappresentanti e volontari di associazioni bresciane, presidenti delle Commissioni Pari opportunità e liberi cittadini.

Verranno letti brani tratti da testi che raccontano storie di violenza, fatti di cronaca, poesie.

L’evento, che inizierà alle 17.30, verrà trasmesso in diretta sul canale ufficiale YouTube del comune di Brescia a questo indirizzo web

Il 3 Settembre 2020 si è insediata la nuova Commissione Pari Opportunità del comune di Brescia.

L’ufficio di presidenza, nelle persone della presidente Ippolita Sforza e delle vice presidenti Caterina Gozzoli e Roberta Pavan, a nome di tutta la Commissione Pari Opportunità, ha scelto la settimana della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne per presentarsi alla cittadinanza e per ribadire, nel solco della precedente Commissione, il proprio impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.

La violenza sulle donne va nominata in ogni sua manifestazione così come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, non solo quella fisica quindi, ma anche quella più subdola, la violenza psicologica, economica e la violenza assistita; la Cpo intende dedicare energie per iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza. Lo vuole fare partendo dalla forza delle donne, come antidoto alla violenza. È riconoscendoci reciproco valore e creando relazioni forti che uomini e donne possono costruire un mondo migliore e maggiormente rispettoso delle differenze.

La Cpo desidera che la voce del femminile, che anche in questa terribile emergenza sanitaria si è fatta carico della cura, della ricerca, della salvaguardia delle persone non venendo adeguatamente ascoltata, riesca a emergere e a uscire dall’invisibilità in cui spesso è relegata. Il tempo è cambiato, le persone sono cambiate e desiderano ascoltare questa voce a tutti i livelli.

La Cpo, in sinergia con la scuola, le istituzioni, le associazioni, gli organi di stampa, vuole rispecchiarsi nello sguardo delle donne, ascoltarle, dare voce ai loro bisogni e desideri e promuovere la loro creatività, valorizzandone la diversità. Per farlo la Cpo affronterà diverse aree tematiche, solo a titolo esemplificativo porteremo avanti l’impegno a diffondere il pensiero delle pari opportunità, delle politiche di genere e della pari dignità ma anche della diversità e del valore aggiunto sia nel mondo del lavoro che nella società e nella politica, non solo attraverso la rivendicazione di diritti spesso violati ma con la diffusione della conoscenza delle buone pratiche e di un linguaggio libero da stereotipi e pregiudizi. In tempo di pandemia la situazione economica che ha colpito tutte e tutti ha delineato un quadro di precarietà, anche a carico delle donne, che necessita di azioni positive per creare pari opportunità sia nel lavoro che nella gestione della cura della famiglia. Tanto lavoro è stato fatto e tanto ancora ce n’è da fare.

Il desiderio e l’auspicio che si possa continuare a costruire e rafforzare la strada del rispetto delle differenze, dell’inclusione che l’umanità percorrerà per superare le difficoltà e contribuire a creare un mondo migliore.

Ecco le componenti della Commissione Pari Opportunità del comune di Brescia:

Nominate dalla giunta : Ippolita Sforza – presidente, Caterina Gozzoli – vice presidente, Roberta Pavan – vice presidente, Margherita Casalotti, Laura Chiarelli, Anna Frattini, Carolina Margani, Alberta Menici, Adriana Pontoglio, Maria Ludovica Trebeschi.

Consigliere comunali: Donatella Albini, Simona Bordonali, Anna Braghini, Michela Fantoni, Lucia Ferrari, Giovanna Foresti, Anita Franceschini, Melania Gastaldi, Angelamaria Paparazzo, Laura Parenza, Monica Rovetta, Diletta Scaglia, Paola Vilardi.