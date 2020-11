Villaggio Badia, l’ex ambulatorio è diventato sala civica

(red.) Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell’ex ambulatorio del villaggio Badia in Traversa Quarta, ora sala civica, il cui progetto esecutivo era stato approvato dalla giunta comunale di Brescia l’8 luglio scorso. I lavori, cominciati il 16 settembre, si sono conclusi il 16 ottobre.

Gli spazi interni sono stati suddivisi in maniera più funzionale e sono stati riqualificati e messi a norma gli impianti elettrici e quelli idro termo-sanitari.

In particolare è stato creato un ufficio/sala riunioni, che all’occorrenza può essere suddiviso, mediante pareti mobili, in modo tale da generare un atrio di attesa. È stato realizzato inoltre un ufficio indipendente, dotato di un ingresso privato sul retro dell’edificio e di un guardaroba/ripostiglio. È stato inoltre costruito un servizio igienico, dotato di antibagno, che potrà essere utilizzato anche dalle persone diversamente abili.

Infine è stata realizzata una nuova vetrina con ingresso dalla Traversa Quarta e sono stati sostituiti i serramenti sul fronte posteriore. L’impianto elettrico e quello idro-termo sanitario verranno adeguati alla nuova distribuzione interna e alla normativa vigente.

In ultimo, sono stati acquistati gli arredi e le pareti mobili.

L’importo complessivo di progetto ammontava a 71.500 euro, finanziato con un mutuo. L’importo complessivo finale dell’intervento (comprensivo degli arredi) è pari a 50.300 euro.

L’impresa aggiudicataria era il consorzio stabile Costruendo Srl, con sede in Puegnago sul Garda (Bs), via Nazionale 59.