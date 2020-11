Il comune di Brescia risana i sovrappassi di San Polo

(red.) L’amministrazione comunale di Brescia ha programmato la verifica e la manutenzione complessiva di tutti i 19 sovrappassi pedonali di via Michelangelo, via Raffaello e di via Tiziano, suddividendo i diversi lavori in più stralci che consentano di sostenere la spesa in diverse annualità. Gli interventi sono cominciati a partire dal ponte R2 di via Raffello che, nel giugno 2019, era stato urtato da un automezzo che aveva danneggiato l’intradosso dell’impalcato, causando il distacco di una porzione di copriferro in calcestruzzo e la rottura di un ferro di armatura longitudinale della struttura.

I lavori al ponte interessato dall’incidente (avviati il 16 settembre 2019 e conclusi il 15 ottobre 2019 con un costo complessivo di 39.328,70 euro più Iva) sono stati utilizzati per verificare il reale stato di conservazione di questi manufatti, in modo da definire le modalità migliori di intervento per gli stralci successivi.

Il 30 ottobre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio, relativo ai sovrappassi di via Raffaello e di via Tiziano per un totale di dieci ponti (da R1 a R5 e da T1 a T6) redatto dai tecnici del Settore Housing sociale del Comune di Brescia. I lavori, a causa dell’emergenza COVID-19, sono stati avviati l’8 giugno 2020, con una durata presunta di 330 giorni naturali consecutivi.

L’impresa esecutrice (F.L. Costruzioni & Autotrasporti Srl), in anticipo sui tempi previsti, ha comunicato formalmente di aver ultimato i lavori il 9 novembre 2020. Il costo complessivo di questo stralcio ammonta a 243.607 euro più Iva.

Nei giorni scorsi è stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo (redatto dai tecnici del Comune di Brescia arch. Rodolfo Eoli, ing. Luca Filippini e arch. Gianluigi Barucco, coordinati dal responsabile unico del procedimento ing. Silvia Foini) per il secondo stralcio, riguardante gli otto sovrappassi (da M1 a M6, R6 e C1) di via Michelangelo, di via Raffaello e di via Carpaccio. L’importo complessivo da porre a base di gara è di 290.288,41 euro più Iva.

Nei prossimi mesi verrà attivata la procedura negoziata per l’affidamento delle opere con lo scopo di cominciare i lavori entro l’estate prossima e concluderli entro il 2021.