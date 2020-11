Brescia, meno barriere e più sostenibilità per la scuola Carducci

(red.) Durante l’estate, tra il 15 giugno e il 4 settembre, nella scuola di primo grado “Carducci” di Brescia sono stati effettuati due importanti interventi di ammodernamento e di riqualificazione edilizia ed energetica.

Nel corso del primo intervento sono state ristrutturate 18 batterie di servizi igienici e sono stati creati due bagni per portatori di handicap al piano rialzato e al primo piano. Sono stati rimossi pavimenti, rivestimenti, porte e sanitari esistenti, compresi gli allacciamenti, e sono stati effettuati nuovi rivestimenti e nuove pavimentazioni in materiale ceramico. Sono stati installati nuovi sanitari, più funzionali alle esigenze di fruibilità e igiene, e nuove porte in legno.

All’interno di due bagni esistenti (uno al piano rialzato e uno al piano primo) sono stati inoltre realizzati due servizi igienici per disabili, con accesso dal corridoio tramite porta scorrevole, tipo scrigno. Infine è stata eseguita la tinteggiatura di tutti i locali interessati dall’intervento.

Nel corso del secondo intervento sono stati sostituiti circa 250 infissi in ferro (per 850 metri quadrati complessivi) con serramenti in Pvc con vetro camera ad alte prestazioni di isolamento termico e acustico. Il lavoro, finalizzato al contenimento del consumo energetico, è stato commissionato da A2A Calore&Servizi.

COSTO DELL’INTERVENTO. Spesa d’investimento complessivo dei lavori 445.764,89 euro più Iva di cui:

• importo contrattuale 115.764,89 euro + iva (importo base d’asta 168.233,51 euro più Iva) per la riqualificazione edilizia dei servizi igienici;

• 330mila euro più Iva a carico di A2A Calore&Servizi Srl per la sostituzione dei serramenti.