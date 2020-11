Ascensore in Castello, “i soldi ci sono ma in Loggia dormono”

(red.) “Come sempre Del Bono e la sua Giunta sono abilissimi nell’arte di scaricare il barile, cerando di attribuire ad altri le responsabilità circa le loro mancanze”. Così Michele Maggi, consigliere comunale di Brescia della Lega interviene sul tema dell’ascensore del castello, presentando un’interrogazione.

“Abbiamo sentito nei giorni scorsi – prosegue Maggi – le trionfanti dichiarazioni sulla futura realizzazione dell’ascensore del castello, con addirittura l’ipotesi di due cabine parallele, una per la salita e l’altra per la discesa. Peccato però che in Loggia dormano: chi doveva fare non ha ancora alzato un dito, nonostante da agosto, la Regione abbia messo a disposizione 4 milioni di euro per quest’opera. I fondi, infatti, sono fermi a Palazzo Lombardia perché il Comune non ha ancora presentato il cronoprogramma di spesa, indispensabile per l’erogazione delle risorse”.

“In sostanza il sindaco Del Bono si è fatto bello a mezzo stampa con il consueto trionfalismo, ha polemizzato con la Regione per questioni inutili di carattere burocratico, ma non ha fatto la sua parte, ovvero presentare i documenti richiesti per accedere ai quattrini. Per questa ragione ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti circa i ritardi nella presentazione del cronoprogramma di spesa, le motivazione di questi ultimi e notizie sui tempi di realizzazione dell’opera”, ha aggiunto Maggi.

“Francamente iniziamo ad essere davvero stanchi di questo modo di fare politica, degli annunci e delle colpe scaricate sulla spalle altrui. Crediamo sia ora – conclude Maggi – che qualcuno in Loggia si dia una bella svegliata, magari passando meno ore sui social e più tempo seduto alla scrivania, possibilmente a lavorare per i bresciani”.