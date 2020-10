Premio Bulloni, avanti fino al 16 novembre con le segnalazioni

(red.) Torna l’appuntamento con il premio intitolato alla memoria dell’avvocato Pietro Bulloni. In questi giorni il Comune di Brescia si è attivato per raccogliere le segnalazioni provenienti dalla città e dalla provincia, inviate agli uffici di Palazzo Loggia dalle associazioni che operano nei diversi campi sociali, dal mondo religioso, dai sindaci dei Comuni bresciani e dalle circoscrizioni cittadine. Il Premio è nato nell’ormai lontano 1953.

Le segnalazioni per il Premio Bulloni 2020 possono giungere anche da semplici cittadini che, da soli o insieme ad altri, vogliono accendere i riflettori su protagonisti della solidarietà, testimoni dei valori di altruismo, generosità, civismo e accoglienza. Le proposte dovranno essere spedite per posta entro le 12 del prossimo 16 novembre, indirizzandole a Sindaco di Brescia, Piazza della Loggia 1, 25121 Brescia, in alternativa dovranno essere inviate via fax al numero 0302400732 o, tramite e-mail, agli indirizzi di posta elettronica sindaco@comune.brescia.it.; segreteriaistituzionale@comune.brescia.it. È sufficiente una breve descrizione che contenga tutti gli elementi utili per la valutazione da parte dell’apposita Commissione che assegnerà i premi. Ogni segnalazione dovrà, inoltre, essere accompagnata da un recapito, anche telefonico, di chi la propone per consentire eventuali approfondimenti.

“Nei più diversi contesti della famiglia, del lavoro, della scuola, della cultura, dell’impegno civile e di servizio – scrive il sindaco di Brescia Emilio Del Bono in una lettera inviata ai sindaci, ai presidenti delle circoscrizioni cittadine, ai parroci e alle associazioni di volontariato – si vogliono individuare atti, personali o collettivi, meritevoli di un pubblico riconoscimento, perché la solidarietà, all’interno della nostra società possa trovare molteplici forme di espressione”.

La cerimonia di consegna del Premio Bulloni, e dei premi ad esso tradizionalmente collegati, si terrà venerdì 18 dicembre alle 18 al Teatro Sociale.