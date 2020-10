Brescia, palestre comunali riaperte per attività extrascolastiche

(red.) Dopo I necessari approfondimenti e un serrato confronto con le associazioni e le società sportive interessate, dal 12 ottobre 34 palestre scolastiche comunali di Brescia, gestite dal Settore Partecipazione, saranno a disposizione delle diverse realtà che ne hanno fatto richiesta.

L’amministrazione comunale, preoccupata in primo luogo di tutelare la salute dei cittadini, ha subordinato le concessioni di utilizzo delle palestre alla sottoscrizione, da parte degli utilizzatori, di un atto di impegno ad attuare tutte le misure di prevenzione anti covid-19 previste dalle normative vigenti e dagli specifici protocolli delle diverse federazioni sportive, in particolare quelle riferite agli obblighi di distanziamento sociale e alle prescrizioni in tema di igienizzazione e pulizia degli spazi utilizzati.

A maggior tutela di tutti, con particolare attenzione per gli studenti e per il personale scolastico, l’Amministrazione comunale si è fatta carico delle pulizie e delle igienizzazioni quotidiane degli ambienti dopo le attività sportive e prima del riavvio delle attività scolastiche.