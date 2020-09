“Distretti del Commercio”: bando per i commercianti bresciani

(red.) Il Comune di Brescia, nell’ambito del progetto “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” promosso da Regione Lombardia, ha approvato un bando denominato: Bando DUC Brescia per la ricostruzione economica del distretto commerciale cittadino.



Modalità e termini di presentazione delle domande. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 12 del 25 settembre 2020 fino a esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre le 12 del 25 ottobre 2020, utilizzando la modulistica allegata al bando, disponibile all’Albo Pretorio sul sito internet istituzionale de Comune di Brescia. (link diretto: http://albopretorio.comune.brescia.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/100944?p_auth=xQ3t9ctT). Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: marketing@pec.comune.brescia.it

Beneficiari e finalità di progetto. Il progetto è dedicato alla ricostruzione economica del Duc di Brescia ed è inserito nelle azioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del 5 maggio 2020 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”.

Beneficiarie sono le nuove imprese e le imprese esistenti che si trovano all’interno del perimetro del Duc di Brescia e che operano nei comparti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che:

– attivano una nuova impresa all’interno di spazi sfitti o in disuso;

– subentrano come nuovo titolare in una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;

– rilanciano attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato;

– realizzano adeguamenti strutturali, organizzativi o operativi dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività, dei singoli consumatori e delle merci (installazioni impianti di videosorveglianza, installazione impianti di sicurezza, installazione impianti di controllo accessi o conta persone, installazione impianti di rilevazione automatica della temperatura corporea, installazione impianti di igienizzazione delle merci, ecc.);

– realizzano opere edili private per ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni, ecc.

Procedura. Procedura a sportello: le domande in possesso dei requisiti sono finanziate secondo l’ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda a valere su eventuali diversi bandi emessi con riferimento al progetto “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 3100 del 5 maggio 2020 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’”. La dotazione economica del bando è pari a 170mila euro in conto capitale.

Entità del contributo. Il contributo previsto per le domande sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale al netto di Iva, fino a un massimo complessivo di 2.500 euro per ciascun operatore e non potrà essere superiore, in ogni caso, all’importo complessivo al netto di Iva delle spese in conto capitale. L’investimento minimo previsto è di mille euro.

Spese interessate dal contributo

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrono a partire dal 5 maggio 2020.

Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa farà fede:

– la data di emissione della relativa fattura, nel caso di richiesta di contributi con riferimento a spese già sostenute e liquidate all’atto della presentazione dell’istanza;

– la data del preventivo di spesa con esplicito riferimento alle istanze di contributo presentate, con riferimento a spese ancora da sostenere. In tal caso, la liquidazione dei contributi riconosciuti sarà condizionata al completamento da parte del beneficiario della procedura di rendicontazione con presentazione delle fatture liquidate entro e non oltre il 30 novembre 2020. Entro questa data le fatture dovranno essere emesse a seguito della realizzazione e del completamento dei lavori relativi ai preventivi presentati e dovranno essere regolarmente liquidate.

Erogazione dei contributi

Il contributo sarà riconosciuto in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente erogato previa verifica della regolarità dei versamenti previsti da norme di legge e regolamenti.

Interventi ammissibili.

A. Spese in conto capitale:

– Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);

– Installazione o ammodernamento di impianti;

– Arredi e strutture temporanee;

– Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;

– Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni con esclusivo riferimento a motoveicoli elettrici e velocipedi;

– Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc..

B. Spese di parte corrente:

– Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio, ecc);

– Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;

– Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, ecc.;

– Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;

– Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;

– Spese per eventi e animazione;

– Spese di promozione, comunicazione e informazione a imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social network, ecc.);

– Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;

– Spese per affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa. Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate in deroga che abbiano deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti (assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. 1 marzo 2020).

Cumulo. E’ consentito il cumulo con altre agevolazioni per medesime spese fino al 100% del valore della spesa sostenuta.