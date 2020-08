Auser San Polo: panchina rossa contro la violenza sulle donne

(red.) Giovedì 27 agosto, nel cortile dell’Auser San Polo in via Vittorio Arici 7 a Brescia, è stata inaugurata una panchina, voluta e dipinta di rosso da Auser San Polo, quale simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne e per far riflettere l’intera comunità sull’importanza e il valore della vita.

All’iniziativa, inserita nel progetto del Comune di Brescia realizzato in collaborazione con Consigli di Quartiere, Enti, Associazioni e Gruppi, hanno partecipato l’assessore alle Pari opportunità Roberta Morelli, il presidente Auser San Polo Carlo Borgogna, il vicepresidente Giuseppe Arici e Silvia Chiroli, presidente del Consiglio di quartiere S. Polo – Case accompagnata dal consigliere Mauro Marchina.