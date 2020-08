Black out a Urago Mella, “sempre così, le cabine elettriche si allagano”

(red.) “Piove e immancabilmente c’è un’interruzione della fornitura di energia elettrica. Questo è quello che accade ogni volta che c’è un temporale nella zona ovest di Brescia, principalmente a Urago Mella”. Sulla questione sono intervenuti i consiglieri della Lega di Brescia Melania Gastaldi e Michele Maggi, che siedono sui banchi dell’opposizione.

“È inaccettabile che ogni volta che “scendono due gocce di acqua” in più rispetto al normale, le cabine elettriche che alimentano quasi 500 utenze si allaghino”, ha affermato la Consigliera Gastaldi “Fino a due anni fa non era mai stata rilevata alcuna criticità. Nel 2018 il Comune di Brescia ha realizzato un sopralzo stradale a ridosso delle cabine che, immancabilmente, scarica l’acqua pluviale dentro nelle cabine elettriche.

“La situazione è diventata insostenibile a causa della frequenza con la quale avviene l’interruzione di energia elettrica“, ha chiosato Maggi, “e soprattutto in quanto ogni volta, prima di ripristinare il corretto funzionamento, è necessario l’intervento di diverse squadre di tecnici che necessitano di molte ore di lavoro”.

“È inammissibile che siano passati due anni, che la situazione sia di giorno in giorno peggiore, e che l’amministrazione comunale sia rimasta inerte per tutto questo tempo”, concludono i consiglieri.” Chiediamo al Comune di Brescia di intervenire tempestivamente al fine di risolvere questa incresciosa situazione”.