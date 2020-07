Spaccio, Bordonali: Del Bono riapra la postazione dei vigili in stazione

(red.) “Le disastrose scelte del Pd e gli incontrollati sbarchi sulle coste italiane stanno portando nuovi clandestini sul territorio nazionale ed ulteriore manovalanza a disposizione della criminalità organizzata. Tutto questo si sta ripercuotendo anche a Brescia dove il sindaco del Pd Del Bono non è assolutamente in grado di gestire lo spaccio di droga e la piccola criminalità che delinque indisturbata nella zona della stazione. Una situazione di degrado più volte segnalata dalla Lega cittadina e che oggi è completamente incontrollata dal primo cittadino. Esasperati ed impauriti, giustamente, i cittadini residenti ed i commercianti sono stanchi di dover sopportare e denunciare la difficile convivenza con spacciatori e clienti. Il gruppo consigliare della Lega chiede che venga assolutamente riaperta la postazione della Polizia Locale in stazione affinché gli agenti della locale possano garantire una presenza continuativa, ma soprattutto avere un supporto logistico di fondamentale importanza anche per la loro tutela. Del Bono ha dimostrato una gestione fallimentare e di fronte all’evidente incapacita é giunto il momento che intervengano immediatamente Prefetto e Questore”.

“Come Lega daremo battaglia sul tema sicurezza al fianco dei cittadini esasperati e delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il loro costante e duro lavoro e che troppo spesso sono abbandonate.

Rivogliamo che venga ripristinato l’ordine in questa parte importante del nostro comune, primo accesso alla città per pendolari e turisti”. Lo dichiara la deputata bresciana della Lega e consigliere comunale Simona Bordonali.