Maggi (Lega): “Del Bono e il falso consumo di suolo zero”

(red.) “Anche quest’anno, purtoppo, ci troviamo a fare i conti con le colate di cemento che avanzano incessantemente nella nostra città. Dal rapporto ISPRA emerge che la provincia di Brescia risulta essere maglia nera in Italia per consumo di suolo. Quello che fa riflettere però è l’incremento che si è registrato nel capoluogo. Da anni l’amministrazione fa proclami in merito al “consumo di suolo zero”, ma di fatto poi agisce contro le buone intenzioni dichiarate”. Lo ha detto il consigliere comunale della Lega di Brescia Michele Maggi in merito al rapporto Ispra su dati di consumo di suolo.

“Non serve elaborare un PGT per poi procedere a colpi di varianti. Manca, come già ravvisato diverse volte, una progettualità ben definita e soprattutto manca la volontà politica di programmare il consumo di suolo in modo razionale” chiosa Maggi. “Intervenendo sulla riqualificazione di edifici esistenti e permettendone l’ampliamento, spesso anche notevole, di superfici, purtroppo si va a consumare una buona fetta delle poche aree verdi rimaste nella nostra città. Con Del Bono e il Pd più cemento in città. Lo dicono i numeri ufficiali. Un’altra promessa elettorale disattesa che i bresciani non dimenticheranno” conclude Maggi.