Forza Italia saluta Trivelli, “mancherà agli spedali civili”

(red.) Cambio al vertice della sanità lombarda. Viene destinato ad altro incarico Luigi Cajazzo, 51 anni. Al suo posto arriva Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della sanità lombarda e protagonista cittadino: Direttore dell’Ospedale Civile di Brescia. Il passaggio di consegne sarà il 18 giugno.

“Vorremmo innanzitutto ringraziare Marco Trivelli per il prezioso lavoro svolto nella nostra città – spiega Paola Vilardi capogruppo di Forza Italia in Comune di Brescia – in particolare per l’impegno profuso durante il periodo più buio che l’ospedale civile abbia mai vissuto.”

“Con grande esperienza e professionalità – prosegue Vilardi – ha saputo affrontare l’emergenza sanitaria con lucidità ed umanità. Da cittadini bresciani e sotto la sua guida siamo riusciti a sopportare anche i momenti più difficili dell’epidemia.”

“Siamo certi che in Regione Lombardia saprà svolgere al meglio l’importante ruolo assegnato – commenta il consigliere Paolo Fontana – e siamo certi che porterà Brescia per sempre nel suo cuore.”

Il testimone di Trivelli per la guida del principale nosocomio cittadino, passerà invece a Massimo Lombardo, attualmente numero uno dell’Asst di Lodi.

“A Lombardo auguriamo il meglio per il nuovo incarico – concludono Vilardi e Fontana – sicuri che saprà portare avanti con impegno e serietà il patrimonio lasciato dal dott.Trivelli”