San Filippo spa, Giorgio Lamberti presidente

(red.) Il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato, nel Consiglio di Amministrazione di Centro Sportivo San Filippo Spa, Giorgio Lamberti (in qualità di Presidente), Mario Visentini, Mariacostanza Rossi, Mirella Iandolo e Nicola Fiorin. Il primo cittadino ha inoltre nominato Antonio Sesto (in qualità di Presidente), Elisabetta Migliorati e Francesco Vollono membri effettivi del Collegio Sindacale del Centro Sportivo San Filippo Spa e Carlo Fogliata e Francesca Pinchetti in qualità di membri supplenti.

Si tratta di professionisti che potranno dare un valido contributo alle realtà nelle quali andranno a operare.

Giorgio Lamberti, nato a Brescia nel 1969, è stato campione d’Europa di nuoto sui 100, 200 e 4X200 stile libero a Bonn nel 1989 e, nello stesso anno, primatista del mondo sui 200 metri stile libero, record che è rimasto imbattuto per dieci anni. È stato campione del mondo sui 200 metri stile libero a Perth nel 1991 e finalista nella staffetta 4X200 alle Olimpiadi di Seoul nel 1988 e di Barcellona nel 1992. Ritiratosi dalla carriera agonistica nel 1993 è stato collaboratore della Federazione Italiana Nuoto per il settore tecnico-sportivo e dirigente del settore nazionali giovanili della stessa federazione dal 1995 al 1998. Dal 1994 al 2003 e dal 2007 ad oggi è presidente della società sportiva Gam Team Srl e, dal 1997 al 2003, è stato membro della Giunta del Coni di Brescia. Dal 2003 al 2008 è stato Assessore allo Sport del Comune di Brescia e presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Sportivo San Filippo Spa dal 2014 ad oggi. Nel 1990 è stato insignito del Premio Brescianità e, dal 2004, è membro dell’International Swimming Hall of Fame (ISHOF).