SoStieni Brescia e spese funerarie: erogati 355.825 euro

(red.) Per sostenere le famiglie residenti a Brescia in situazione di difficoltà nel periodo dell’emergenza sanitaria, il Comune di Brescia ha messo in campo diverse misure, tra le quali contributi straordinari erogati attraverso il fondo SOStieni Brescia e un contributo di 250 euro per le spese funerarie per chi ha perso un congiunto.

Per quanto riguarda i contributi erogati grazie a SOStieni Brescia, il fondo istituito dal Comune di Brescia, dal 6 al 24 aprile sono state presentate 389 domande, il 59% delle quali è stato accolto. Il 42% delle domande accolte riguarda artigiani, titolari di attività commerciali in sede fissa o ambulante o pubblici esercizi attivi fino al 23 febbraio 2020 che hanno dovuto sospendere o chiudere a causa dell’emergenza mentre il 23% è rappresentato da partite Iva o persone con contratti flessibili. Il 15% dei richiedenti si è visto ridurre l’orario lavorativo di oltre il 50% a causa dell’emergenza mentre l’8% riguarda persone che avevano un contratto a tempo determinato, giunto a scadenza e non rinnovato dopo il 23 febbraio.

Il 6 % delle domande è stato presentato da nuclei familiari nei quali un componente non ha potuto continuare a frequentare servizi socio sanitari o sociali semi residenziali perché chiusi per l’emergenza

mentre il 4% è costituito da lavoratori dipendenti in congedo straordinario di 15 giorni, retribuito al 50%. Il 2%, infine, è stato licenziato dopo il 23 febbraio.

In totale sono stati erogati contributi per 266.825 euro: alle attività artigianali e commerciali e ai pubblici esercizi è andato il 57% del totale, pari a 152.800 euro, mentre partite Iva o persone con contratti flessibili hanno ricevuto il 24%, corrispondente a 63.600 euro.

Sono state accolte inoltre 135 segnalazioni d’ufficio per l’erogazione di voucher per situazioni di grave emarginazione, per un importo totale di 135mila euro.

In merito alle domande respinte (il 37% del totale) per il 33% riguardano persone con situazioni di morosità nei confronti del Comune mentre il 22% è rappresentato da persone con un patrimonio mobiliare superiore al limite massimo.

Il 15% non aveva i requisiti per fare richiesta mentre un altro 15% non ha inviato integrazioni entro il termine fissato. Infine, il 9% aveva un reddito superiore al limite massimo mentre il 5% beneficiava già di altro sostegno pubblico al reddito.

Contributo di 250 euro per le spese funerarie

Per sostenere i cittadini che hanno perso i loro cari, il Comune di Brescia ha messo a disposizione un contributo di 250 euro per ogni evento luttuoso. Al 22 maggio sono state accolte 349 domande e ne sono state respinte 16. Tra queste ultime, 14 riguardavano persone defunte che non abitavano a Brescia mentre in due casi si è trattato di richieste per persone non decedute. Il contributo erogato, in totale, ammonta a 89mila euro.

Le richieste possono essere presentate dai nuclei familiari che hanno dovuto sostenere spese funerarie per un parente in linea retta o collaterale, un affine unito civilmente o convivente, residente a Brescia e deceduto dopo il 23 febbraio 2020, senza limiti di reddito e patrimonio. La richiesta può essere presentata compilando il modulo online, raggiungibile alla pagina del sito del Comune di Brescia