Brescia, il comune cerca poliziotti, assistenti sociali e istruttori amministrativi

(red.) Il Comune di Brescia ha bandito un concorso pubblico per esami per quattro posti di Commissario Aggiunto di Polizia Locale (cat. D) a tempo pieno e indeterminato e un concorso pubblico per esami per un posto nel profilo professionale di Dirigente dei Sistemi Informativi.Per partecipare ai concorsi occorrerà presentare la domanda entro il 15 giugno 2020 esclusivamente tramite procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi sul sito del comune di Brescia.

Sono stati inoltre riaperti fino al 27 maggio 2020 i termini del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nove agenti di Polizia Locale (cat. C) mentre le domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per dieci posti di Assistente Sociale (cat. D) a tempo pieno potranno essere presentate fino all’8 giugno 2020.

Per quanto riguarda le domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per 25 istruttori amministrativi (cat. C), la scadenza è stata prorogata al 15 giugno 2020 mentre le domande per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore dell’Ufficio di supporto al Sindaco potranno essere presentate fino al 6 giugno 2020.

Di seguito i link alle pagine di ogni singolo concorso prorogato:

Agenti di Polizia Locale

http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Agente-di-Polizia-Locale-2020.aspx

Assistenti sociali http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Assistente-Sociale-2020.aspx

Istruttori Amministrativi

http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Istruttore-Amministrativo-2020.aspx

collaboratore a tempo determinato dell’ufficio di supporto al Sindaco

http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Pagine/Collaboratore-Sindaco-Art.-90-TUEL.aspx