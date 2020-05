Brescia, sostegno agli affitti: 600 mila euro dal Comune. Come aderire

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, oltre alla delibera che consente ai locali di Brescia di allargarsi all’esterno fino al 50% della loro superficie e sospendendo la tassa Cosap sull’occupazione di suolo pubblico, la giunta comunale ha approvato anche un provvedimento sul sostegno agli affitti. Si parla di 600 mila euro di contributo ai proprietari di casa che decidono di non avviare procedure di sfratto per un periodo che va da uno e fino a un massimo di quattro mesi e con un valore complessivo non superiore ai 1.500 euro.

L’intervento è rivolto a chi abita in locali in affitto, sia sul mercato libero sia nelle abitazioni a canone moderato sulle quali si muoverà l’Aler. Le domande per accedere alla misura si apriranno lunedì 18 maggio e per un mese. Tra i requisiti, la residenza a Brescia da almeno un anno, un indicatore Isee non oltre i 26 mila euro e chi fatica a pagare l’affitto per aver perso il lavoro, essersi visto ridotto l’orario di attività, oppure in cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Ma anche in caso di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato o lavoro atipico, chi deve

stare con i propri figli sotto i 12 anni malati o disabili e anche per partite Iva o artigiani in difficoltà. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili sul sito internet del Comune di Brescia.