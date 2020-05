Coronavirus, altre 50 mila mascherine per i residenti di Brescia

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono è intervenuto durante la consegna di un carico di 50 mila mascherine da parte della campagna “AiutiAMObrescia” a favore dei cittadini residenti all’ombra della Loggia.

Era stato lo stesso Comune a chiedere l’aiuto per integrare il carico di mascherine chirurgiche con cui completare la distribuzione nei 33 quartieri cittadini. La Protezione Civile, che ha ricevuto il carico, a partire dalla fine di maggio consegnerà i dispositivi di protezione individuale nell’ordine di due prodotti per ogni famiglia. In totale diventeranno 200 mila le mascherine distribuite dal Comune ai cittadini.