Cibo e bevande, “attenzione: ammesso solo l’asporto”

(red.) In occasione del prossimo fine settimana, l’Amministrazione comunale di Brescia ricorda che, per la vendita e l’acquisto di prodotti da asporto, è necessario rispettare tutte le direttive e le norme previste.

I clienti che acquistano cibo o bevande da asporto, non possono consumare all’interno del locale quanto hanno comperato ma devono allontanarsi subito. I gestori sono invitati a posizionare banconi o tavoli all’ingresso (all’interno, non fuori) servendo il pubblico sulla porta, per evitare l’ingresso.

Dopo l’acquisto, i clienti si devono allontanare e non possono restare nei pressi dell’esercizio commerciale.

Nel corso dei controlli, la Polizia locale inviterà i gestori a rimuovere eventuali contenitori di rifiuti, cestini, tavolini o appoggi che possano indurre il cliente a fermarsi per consumare alimenti e bevande. Eventuali occupazioni di suolo pubblico autorizzate non dovranno essere fruibili.