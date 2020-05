Verdi-Europa Verde su Mazzoncini in A2A, “Del Bono non ci ha convinto”

(red.) Verdi-Europa Verde Brescia ritiene molto gravi le affermazioni del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, fatte nel consiglio del 4 di maggio, dove rispondendo all’interrogazione sulla nomina di Renato Mazzoncini come ad di A2A, presentata dal capogruppo del movimento 5 stelle Guido Ghidini, ha detto che non c’è nessuna ragione di impedimento rispetto alla nomina. Inoltre il primo cittadino ha anche dichiarato che che a Parma non c’è alcun provvedimento a carico del manager.

“Non sappiamo se tali dichiarazioni siano frutto di distrazione o cattiva informazione”, si legge in una nota del partito ambientalista, “siamo però stupiti che sia sfuggita una notizia cosi importante pubblicata sulla Gazzetta di Parma del 7 di Aprile 2020 «L’appalto per i bus? Pilotato» La procura chiede 11 rinvii a giudizio – Gazzetta di Parma. Inoltre Verdi-Europa Verde Brescia non condivide la scelta di spegnere la diretta per proseguire la seduta a porte chiuse (articolo 28 del regolamento). Tale scelta è stata accolta con stupore da molti cittadini bresciani collegati in Streaming, in quando si stava parlando di una nomina di un dirigente di una delle più importanti aziende della città, indicato proprio dal Comune di Brescia in condivisione con quello di Milano”.