Coronavirus, tamponi drive-in per addetti Loggia. 66 i positivi

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 28 aprile e proseguendo anche oggi, mercoledì 29, nel piazzale Balestrieri a Brescia sono in corso i tamponi “drive-in” nei confronti dei primi 670 dipendenti di palazzo Loggia. Nel frattempo, come dà notizia Bresciaoggi, sono 50 gli addetti comunali contagiati dal coronavirus e quindi soggetti che avevano già comunicato agli uffici la loro posizione di positivi al Covid-19.

10 di questi, i più colpiti, sono stati ricoverati in ospedale e altri 40 hanno presentato una certificazione in Comune per assentarsi dal lavoro. Ma ci sono anche altri 16 che sono in osservazione e non hanno presentato alcun certificato.

Quindi, in tutto sono 66 gli addetti di palazzo Loggia colpiti dal virus e la metà di questi operano nei Servizi sociali, ma ci sono anche 19 agenti di Polizia Locale. Nel momento in cui si completeranno gli altri 670 addetti da “tamponare”, si potrebbe anche aggiungere il personale delle società partecipate.