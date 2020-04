Mazzoncini in A2A: Verdi chiedono verifica al sindaco

(red.) Verdi-Europa Verde di Brescia una volta appreso dalla stampa della proposta di nomina, per l’assemblea prevista il 13 maggio, di Renato Mazzoncini al timone di A2A da parte dei due maggiori azionisti, il Comune di Milano e quello di Brescia, ha chiesto chiarimenti perché Mazzoncini ha ben due pendenze con la giustizia, un rinvio a giudizio a Perugia e uno in corso a Parma.

Il processo a Perugia vede Mazzoncini, con altri manager e dirigenti regionali, accusato di avere alterato i dati di traffico di Umbria mobilità, da inviare all’Osservatorio ad hoc istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di ottenere contributi dalla Regione Umbria. Contributi che, secondo le stime della procura, si aggirano intorno a i 6 milioni di euro. Secondo l’accusa Mazzoncini che allora era alla guida di Busitalia (Gruppo FS) avrebbe falsato i dati di traffico in concorso per ottenere 6 mln di euro di contributi pubblici.

A Parma la Procura della Repubblica contesta sempre a Mazzoncini la procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto per la gestione del servizio di trasporto pubblico a Parma, che secondo i magistrati sarebbe stata organizzata per favorire la vittoria di Busitalia (Gruppo FS)-Autoguidovie a danno dell’azienda di Trasporti pubblici di Parma.

La candidatura di Renato Mazzoncini ha già destato polemiche a Milano e messo in allarme il comitato per la legalità del Comune di Milano, guidato dall’ex giudice Gherardo Colombo che avrebbe chiesto degli approfondimenti al Sindaco di Milano Giuseppe Sala per verificare se ci sono dei profili di illegittimità della nomina.

Verdi-Europa Verde di Brescia, sentito il gruppo dirigente nazionale dei Verdi, chiede al Sindaco Emilio del Bono una analoga verifica visto che a tutti i candidati per le nomine è chiesta una formale dichiarazione sulla propria situazione penale, sentenze o procedure in atto.