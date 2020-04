Brescia, morto Cesare Trebeschi. Era stato sindaco per 10 anni

(red.) Brescia è in lutto per la morte di Cesare Trebeschi. L’avvocato e sindaco della città per dieci anni a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 (quelli anche della strage di piazza Loggia del 1974), è deceduto nelle ultime ore precedenti a venerdì 10 aprile all’età di 94 anni al San Camillo dove era ricoverato da qualche tempo. Nato a Cellatica nell’agosto del 1925, Trebeschi era stato sindaco di Brescia dal 1975 al 1985.

Nel 1978 aveva guidato la spedizione del Consiglio comunale a Roma per incontrare Paolo VI, amico di Andrea Trebeschi, padre di Cesare e morto a Gusen dopo essere stato deportato. Il periodo della sua elezione a primo cittadino, successore di Bruno Boni, era stato quello della modernità urbanistica di Brescia, a partire da San Polo.

Il 28 maggio del 1974, nella strage di piazza Loggia, perse il cugino Alberto Trebeschi e la moglie di lui Clementina Calzari. Dopo l’esperienza a sindaco aveva lasciato l’attività politica dedicandosi a quella professionale da avvocato. Nel 2018 aveva ricevuto il prestigioso Grosso d’Oro dedicato a chi rende merito al nome di Brescia.