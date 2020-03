Coronavirus, “serve ordinanza contro il gioco d’azzardo”

(red.) Il gruppo consiliare movimento 5 stelle ha sempre sostenuto la propria contrarietà al gioco d’azzardo. È di poco fa la notizia che, dopo numerose segnalazioni da parte dei tabaccai di persone che si recavano nei loro negozi per giocare al Lotto o acquistare Gratta e Vinci, il sindaco del Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza sindacale che vieta di uscire, in tutta la città, per andare a giocare a qualsiasi tipo di gioco d’azzardo. Le tabaccherie, da decreto, possono rimanere aperte ma non per questo scopo.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle invita, pertanto, anche il nostro Sindaco Emilio Del Bono ad emettere identica ordinanza anche per la città di Brescia, “pur non sapendo se sul punto siano, o meno, giunte comunicazioni dai tabaccai. Le famiglie sono già provate dall’emergenza cui si aggiungerà, ed in alcuni casi si è già aggiunta, la difficoltà economica dovuta alle chiusure forzate. Sappiamo che Brescia non può permettersi danni al danno e che il sindaco interverrà. Noi lo sosterremo se vorrà emettere un’ordinanza analoga a quella emessa da Gori a Bergamo perché la riteniamo doverosa”.