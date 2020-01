Piazzale Arnaldo, “manca visione lungimirante”

(red.) La Lega ha partecipato all’Assemblea del CdQ Brescia Antica per sentire, a distanza di 4 mesi dalla richiesta di convocazione, quale fosse la progettualità su Piazzale Arnaldo. Il Capogruppo in Loggia Massimo Tacconi: “Dal Sindaco nessuna risposta in una situazione del tutto imbarazzante. Ad oggi non si capisce quale visione di Piazzale Arnaldo abbia la Giunta. Oltre al fatto che una cosa è certa: la scelta di pedonalizzare definitivamente la piazza ha scontentato residenti e commercianti con attività che si svolgono prevalentemente di giorno. Sette mesi di sperimentazione senza nemmeno un tentativo di concertazione con le parti, per poi non fornire alcuna risposta in assemblea. Manca una visione lungimirante sul futuro della piazza e soprattutto la capacità di ascoltare le istanze del territorio. Si propone l’immediata interruzione della sperimentazione che ha mostrato evidenti criticità e il ritorno ad una vera progettazione viabilistica condivisa”.

Tacconi sottolinea: “Continueremo a recepire le problematiche che cittadini e commercianti evidenziano, affinché la maggioranza metta in campo soluzioni di buon senso e condivise. Se questo non avverrà questa giunta si prenderà tutta la propria responsabilità politica”. Si auspica anche una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso i Consigli di Quartiere. Il Capogruppo Tacconi chiede che “le richieste dei CdQ siano evase non in base all’opportunità politica ma con celerità. Quando fa comodo alla giunta le stesse vengono evase a mesi di distanza per non far emergere i problemi. Questa non è partecipazione.”