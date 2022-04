Consiglio provinciale, due mozioni del centrodestra

Brescia. Nella seduta del Consiglio Provinciale prevista per il 29 aprile, i gruppi di centrodestra hanno presentato due mozioni firmate e condivise da tutti i consiglieri. La prima mozione in discussione, su iniziativa dei consiglieri membri del gruppo Amministratori per la Famiglia ed esposta da Daniele Mannatrizio, ha oggetto il sostegno per l’istituzione di una giornata della vita nascente e chiede l’impegno della Provincia ad attivarsi, anche in coordinamento con altri Enti locali, per chiedere al Parlamento italiano l’istituzione di una ‘Giornata nazionale della vita nascente’. Le dichiarazioni di Daniele Mannatrizio: “La mozione presentata in Consiglio Provinciale, elaborata grazie al Gruppo degli Amministratori per la Famiglia di Brescia (insieme di sindaci, assessori e consiglieri che da alcuni anni collaborano e si confrontano sul tema), intende riportare al centro della discussione il sostegno alla Vita, alla maternità ed alla Famiglia. L’istituzione della Giornata Nazionale della Vita Nascente avrebbe un forte valore simbolico e potrebbe essere occasione per una collettiva riscoperta della natalità, dalla cui ripresa dipende letteralmente il futuro del nostro Paese. Chiaro è che ad una simile iniziativa andrebbero certamente affiancate ulteriori misure concrete, promosse a livello centrale e locale”.

La seconda mozione in discussione, su iniziativa del consigliere Zobbio (Lega), riguarda il Comitato di Coordinamento dei Volontari di Protezione civile e solleva il tema di una non sempre fluida collaborazione tra la Provincia e gli stessi volontari. Ultimo, nell’ordine degli eventi, è stato il trasloco forzato dei volontari CCV dagli spazi di via Musei lasciandoli di fatto senza sede né uno spazio di cui disporre autonomamente.

Le dichiarazioni di Giacomo Zobbio: “La mozione non nasce in alcun modo dalla volontà di fare polemica – chiarisce subito Zobbio – ma è semplicemente la traduzione politica di un sentimento raccolto tra i volontari di CCV e CV della nostra Protezione civile, che ho ritenuto giusto portare all’attenzione del Consiglio. Tutti noi siamo orgogliosi dell’operato svolto dai nostri volontari, che hanno dato grandissima prova di se stessi durante la pandemia e che non hanno mai fatto mancare neanche prima la loro disponibilità e l’impegno in situazioni di emergenza-urgenza. Se quindi c’è la possibilità di lasciare loro maggiore libertà d’azione e gestione, garantendo sempre non solo l’ascolto ma soprattutto la migliore collaborazione con l’istituzione provinciale, riteniamo sia giusto percorrere questa strada. Chiediamo quindi l’impegno a verificare l’effettiva disponibilità di un ambiente fruibile in autonomia dal CCV nel lasso di tempo in cui la nuova sede alla Mandolossa viene completata, favorire il più ampio e costruttivo dialogo nonché valutare convintamente la prospettiva di una convenzione con il CV per quanto riguarda la manutenzione di mezzi e strumentazione, l’organizzazione degli spazi e i corsi di formazione provinciali”.