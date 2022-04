Multe, il Broletto ne incassa il 40%: in sospeso 153 milioni di euro

Brescia. Le multe non pagate? A Brescia sono 6 su 10. Potrebbe sembrare un pessimo risultato, ma invece è un dato che segna, per il 2021, un incremento della capacità di riscossione di Palazzo Broletto. Certamente la maggioranza delle sanzioni non viene pagata e questo costituisce un nodo di difficile risoluzione e un “caso” che è tornato ad infiammare il Consiglio Provinciale dove, sotto la lente, sono finiti 153 milioni di «crediti di dubbia esigibilità». Una situazione non riferibile solamente all’anno appena concluso, ma che si trascina da tempo e che è riemersa in occasione dell’approvazione del Bilancio per il 2021. I conti del Broletto reggono: l’avanzo è stato di 7,3 milioni di euro, soldi che serviranno a coprire le maggiori uscite legate ai rincari energetici.

Nell’esercizio appena concluso, il Broletto ha investito oltre 58 milioni di euro, 23 dei quali nell’edilizia scolastica. Le multe per violazione al codice della strada ammontano a quasi 38 milioni di euro (37 milioni e 946mila euro), di cui incassate per 15,2 milioni.

Nel 2020 , su 38,7 milioni di euro, ne erano stati incassati solamente 11,7,

nel 2019, su 47,9 milioni accertati, quelli riscossi erano stati 12,5milioni. Il

recupero delle sanzioni non pagate viene affidato all’Agenzia delle Entrate che, mediamente, riesce a recuperarne solo il 6,8%.

Un gruzzolo di “residui attivi” che resta sospeso e che difficilmente entrerà nelle casse del Broletto.

Il centrodestra è andato all’attacco esprimendo perplessità sulla problematica e parlando di “cattiva gestione”. Il presidente Samuele Alghisi ha spiegato che in bilancio vengono inserite solo le somme relative alle sanzioni effettivamente incassate e non quelle ancora in sospeso. Il bilancio è quindi stato votato con l’astensione del centrodestra.