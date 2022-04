Brescia, un ufficio per gestire i progetti con i comuni di confine

Brescia. Istituito, a Palazzo Martinengo, a Brescia, un Ufficio specifico, formato da professionalità finanziarie, amministrative e tecniche, che lavoreranno ai progetti di grande rilevanza per lo sviluppo dei comuni di confine.

La legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario con loro confinanti.

Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un impegno finanziario pari a 40 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro.

Gli obiettivi prioritari che il Fondo Comuni Confinanti (FCC) intende perseguire hanno ad oggetto il finanziamento di interventi di sviluppo e valorizzazione dei territori di confine delle cinque province di Brescia, Belluno, Sondrio, Verona e Vicenza.

“La Provincia di Brescia – ha dichiarato il Presidente Samuele Alghisi – ha gestito negli anni un’intensa attività di coordinamento, sottoscrivendo una serie di accordi attuativi con i soggetti del territorio coinvolti nelle programmazioni che si sono susseguite, ricoprendo il ruolo fondamentale di intermediazione tra i Comuni, Regione Lombardia e il Fondo, occupandosi del delicato processo di concertazione territoriale, sovrintendendo alla presentazione dei progetti di valenza sovracomunale e seguendo poi tutti i passaggi tecnico-amministrativi”.

Questa attività di coordinamento richiede l’organizzazione e la gestione di periodici incontri e tavoli di lavoro sia a livello amministrativo sia a livello tecnico. Alla stessa si aggiunge la programmazione straordinaria dei progetti proposti dalla Provincia per il contrasto all’emergenza epidemiologica (ad oggi sono stati finanziati 4 progetti per un totale di circa 800 mila euro).

“La Provincia – ha aggiunto il Consigliere delegato Giampiero Bressanelli – dovrà coordinare il territorio per la nuova programmazione relativa alla ripartizione dei fondi destinati ai progetti strategici per il quinquennio 2019 – 2023, pari a circa 38 milioni di euro, secondo logiche di progettazione condivise con gli enti territorialmente interessati rispetto agli investimenti da realizzare e alla predisposizione del Piano Attuativo nel suo complesso. Insieme al Presidente Alghisi ringrazio dunque i Dirigenti, Simona Zambelli e Giovan Maria Mazzoli, la dottoressa Bonardelli e il suo staff, che hanno gestito e gestiranno le funzioni in materia di FCC. L’obiettivo è quello di sviluppare un percorso unanime con tutti gli amministratori, soddisfacendo le esigenze del territorio, in una strategia di massima concertazione, come richiesto e auspicato dal Comitato che gestisce i fondi”.